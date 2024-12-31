Ankara'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında 31 Aralık saat 19.00’dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Aşkabat ve Bestekar caddelerinin yanı sıra ihtiyaç halinde birçok cadde ve sokak da trafiğe kapatılabilecek.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında kent genelinde alınacak trafik düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda, 31 Aralık Salı günü saat 19.00’dan itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

TRAFİĞE KAPATILACAK ANA BÖLGELER

Açıklamaya göre, Aşkabat Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve Bestekar Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı saat 19.00 itibarıyla araç trafiğine kapalı olacak.

GEREKİRSE DAHA FAZLA YOL KAPATILACAK

İhtiyaç halinde aşağıdaki yollar da trafiğe kapatılabilecek:

GMK Bulvarı’nın tamamı,

Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasındaki bölümü,

Milli Müdafaa Caddesi’nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan kısmı,

Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasındaki bölümü,

Tunalı Hilmi Caddesi’nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı,

Tunus Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasındaki bölümü,

Oğuzhan Asiltürk Caddesi’nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan kısmı.

DİĞER ALTERNATİF YOLLAR

İhtiyaç durumunda trafiğe kapatılabilecek diğer cadde ve sokaklar arasında Filistin, Azerbaycan, Selanik, Yüksel, Olgunlar ve Kumrular caddeleri ile İnkılap, Karanfil 1 ve 2 ile Konur 1 ve 2 sokakları da bulunuyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu bölgelerde alternatif güzergahların kullanılması ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi önemle duyuruldu. Emniyet güçleri, yılbaşı gecesi halkın huzur ve güven içinde kutlama yapabilmesi için gerekli tüm önlemleri alacaklarını açıkladı.