İstanbul için yılbaşı önlemleri duyuruldu sürücüler dikkat

İstanbul Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri, kentteki önlemleri, trafiğe kapanacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

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İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Valilik yeni tedbirleri duyurdu. Birçok yol trafiğe kapatılacağı için alternatif yollar da duyuruldu. Öte yandan, kamyon, tır, beton mikseri ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, 31.12.2024 Salı günü saat 08:00’den 01.01.2025 Çarşamba günü saat 08:00’e kadar yasaklandı.

stanbul Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri, kentteki önlemleri, trafiğe kapanacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu akşam vatandaşların yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulanacağı aktarılan açıklamada, "Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz, toplam 60 bin 68 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır. Ayrıca Mobil Göç araçlarıyla sürdürülen yasa dışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecektir. Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca kamyon, tır, beton mikseri ve benzeri ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri, bugün saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların gıda güvenliğini sağlamak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlık hizmetlerini en hızlı şekilde alabilmesi için 112 Acil Sağlık ile İl Sağlık Müdürlüğü, fahiş fiyat nedeniyle yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin bu akşam görev alacağı aktarılan açıklamada, günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalmayla ilgili de denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada, yaşanması muhtemel telefon, internet ve doğal gaz arızalarına karşı ilgili destek hizmet ekiplerinin, her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için itfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerinin görev yapacağı dile getirildi.

Tedbirler kapsamında güvenlik güçlerince alınan önlemlere yer verilen açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1016 noktada 10 bin 498 toplam ekip (8731 ekip, 1767 trafik ekibi) 4 helikopter, 7 dedektör köpek, 10 deniz botu, 55 bin 225 personel, İl Jandarma Komutanlığı 713 tim, 724 araç, 4 bin 530 personel ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 25 noktada 33 unsur 313 personel ile İstanbullulara hizmet verecektir." bilgisi paylaşıldı.

Araç trafiğine kapanacak yollar

Açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında saat 14.00'ten itibaren bu gece Beyoğlu'ndan İstiklal Caddesi'ne çıkan 16 cadde ile 12 sokak, Şişli'de 3 cadde ile 4 sokak, Beşiktaş'ta 1 cadde ve 3 sokağın trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

Beyoğlu'nda saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapanacak cadde ve sokaklar şöyle sıralandı:

"İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tarık Zafer Tunaya Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti, Asmalı Mescit Caddesi, Dünya Sağlık Sokak ve Osmanlı Sokak trafiğe kapanacak. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak. Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacak. Hamalbaşı Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapanacak. Meşrutiyet Caddesi, Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapalı olacak. İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, Kumbaracı Yokuşu, Postacılar Sokak, Yeniçarşı Caddesi-Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacak."

Alternatif yollar ise Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan, Mete, İnönü, Kemeraltı, Refik Saydam ile Tersane caddeleri olarak belirtildi.

Şişli'de saat 14.00 itibarıyla Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklarının trafiğe kapatılacağı ifade edilen açıklamada, alternatif yol olarak sürücülerin Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine yönlendirileceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta 14.00 itibarıyla Kuruçeşme Mahallesi, Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikametinin trafiğe kapatılacağı bildirilen açıklamada, araç akımının Ulus Mahallesi istikametine yönlendirileceği, sürücülerin alternatif olarak Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ni kullanabileceği aktarıldı.

Kadıköy'de kapanacak yollar

Açıklamada, Kadıköy'de 14.00 itibarıyla Osmanağa ve Caferağa mahallelerinde, General Asım Gündüz Caddesi ile Kırtasiyeci Sokak kesişimi, General Asım Gündüz ile Serasker caddeleri, Nailbey, Nazmi Bey, Sakız Gülü, Dr. İhsan Ünlüer ve Şair Latifi sokak kesişimlerinin trafiğe kapatılacağı vurgulandı.

Yine ilçede Söğütlüçeşme Caddesi ile Bestekar Dilhayat Sokağı ve Pavlonya Sokağı kesişimi, Dr. Esat Işık Caddesi ile Bademaltı Sokak kesişiminin de kapalı olacağı duyurulan açıklamada, Badem Altı Sokak'tan Ruşenağa Sokak, Dalga Sokak Moda Caddesi kesişimleriyle Leylek Sokak'tan Fırıldak Sokak, Gürbüztürk Sokak kesişiminin de trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, ilçede kapalı olacak diğer yollar ise şöyle:

"Tuğlacı Emin Bey Sokak ile Cemal Süreya Sokak kesişimi, Damga Sokak ile Mühürdar Bağı Sokak kesişimi, Mühürdar Caddesi ile Damga Sokak kesişimi, Damga Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi ile Misbah Muayyes Sokak kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi ile Muvakkithane Caddesi kesişimi, İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)."

Caddebostan Mahallesi'nde ise Caddebostan İskele Sokak ile bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimlerinin oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacağı vurgulanan açıklamada, Kadıköy'deki alternatif yollar General Asım Gündüz, Dr. Esat Işık, Rıhtım ve Söğütlüçeşme caddeleri, Çetin Emeç Bulvarı ve Abdulkadir Noyan Sokak olarak duyuruldu.