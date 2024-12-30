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Galatasaray'ın eski gözdesi Fatih Terim'in radarına girdi

Galatasaray'ın eski gözdesi Fatih Terim'in radarına girdi

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim'in, Roma forması giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.

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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim'in, Roma forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Daha önce adı Türk takımlarıyla da anılan ve Galatasaray'ın özellikle geçen sezon transferine çok yaklaştığı Leandro Paredes için ilgi çeken bir haber ortaya atıldı.

TERİM'İN İLK TRANSFERİ OLABİLİR

Foot Mercato'nun haberine göre; Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor. 

Haberde aynı zamanda birçok takımın Parades'le ilgilendiği yazılırken 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu biteceği hatırlatıldı. 

Paredes bu sezon takımı Roma'yla 14 maça çıktı ve 1 golün yanısıra 2 asistlik katkıda bulundu. 

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