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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye bölgede aktif bir aktör!

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye bölgede aktif bir aktör!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerde anahtar bir rol oynadığını kabul ederek, "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'da aktif bir aktördür." dedi.

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Türkiye'nin bölgedeki savunma sanayii ve siyasi gücü karşısında tehditkar açıklamalarda bulunan komşu Yunanistan'dan bu sefer itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye ve Orta Doğu'daki son gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin siyasi ve askeri gücüne vurgu yaptı.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ÖNCE HAZMEDEMEDİLER, SONRA İTİRAF ETTİLER

Suriye'de, Türkiye'nin desteklediği HTŞ ve SMO liderliğindeki muhaliflerin 14 yıl sonra Beşar Esed rejimini devirmesinin ardından bölgede tüm gözler Türkiye'ye çevrilmişti.

Ege'de Ankara'ya karşı üstünlük savaşı vermeye çabalayan Yunanistan'da Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis'in "Silahlı kuvvetlerimiz harekete geçecek. Türkiye'nin bölgede etkisiz hale gelmesi için adımlar atacağız" şeklindeki tehditlerinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'den Türkiye'nin Suriye, Orta Doğu ve Ege'deki rolüne ilişkin itiraf dolu sözler sarf etti.

'TÜRKİYE SURİYE'DE ANAHTAR ROLDE, AKTİF BİR AKTÖR'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerde anahtar rol oynadığını kabul ederek, "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığı nedeniyle aktif bir aktördür." dedi.

TÜRKİYE'YE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Yorgos Yerapetritis, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir yakınlaşma yaşandığına işaret ederek, iki ülke halklarının refah ve barışı için iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

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