2025 yılı trafik ceza tarifesi belli oldu

TÜİK'in son açıkladığı enflasyon verileri sonrası trafik cezalarına uygulanacak zam oranları da belli oldu.

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2025 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte trafik cezaları yeniden belirlendi...

TÜİK tarafından 4 Kasım itibari ile Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları paylaşıldı.

Paylaşılan verilerle birlikte yeni yılda ehliyet fiyatlarından, trafik cezalarına kadar birçok alanda fiyatlar yeniden düzenlendi.

YENİ YILDA YÜZDE 43,93 ORANINDA ZAM

2025 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesi ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, belirlenen bu tutar sonrası güncel olarak uygulanan trafik cezaları, vergiler ve harç tutarları yeni yılda yüzde 43,93 oranında zamlandı.

2025 YILINDA UYGULANACAK TRAFİK CEZA TUTARLARI HESAPLANDI

2024 yılında uygulanan trafik cezalarına yüzde 43,93 oranında zam yapılmasıyla birlikte yeni cezalar aşağıda hesaplanan tutarlara yükseldi.

Yeniden değerleme oranına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte netleşen yeni trafik ceza tutarları şöyle:

Kırmızı ışıkta geçme: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi

Cep telefonu kullanma: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi

Hız sınırını %10-30 kadar aşma: 1.506 T’den 2.168 TL’ye yükseldi

Hız sınırını %30-%50 kadar aşma: 3.135 TL’den 4.516 TL’ye yükseldi

Hız sınırını %50'den fazla aşma: 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükseldi

Drift atma: 32.233 TL’den 46.411 TL’ye yükseldi

Sahte plaka kullanma: 32.170 TL’den 46.326 TL’ye yükseldi

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 33.240 TL’den 47.876 TL’ye yükseldi

Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek: 18.452 TL’den 26.550 TL’ye yükseldi

Plakasız kullanma: 10.917 TL’den 15.709 TL’ye yükseldi

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükseldi

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 12.977 TL’den 18.676 TL’ye yükseldi

Ehliyetsiz araç kullanma: 12.977 TL’den 18.676 TL’ye yükseldi

Çakar ya da siren kullanma: 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükseldi

Emniyet şeridini ihlal etme: 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükseldi

Plakanın okunurluğunu engelleme: 2.647 TL’den 3.812 TL’ye yükseldi

Muayenesiz araç kullanma: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi

Şerit değiştirme kurallarına uymama: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi

Hatalı sollama yapma: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi

Engelli yerine park etme: 1.380 TL’den 1.987 TL’ye yükseldi

Emniyet kemeri takmama: 690 TL’den 994 TL’ye yükseldi

Takip mesafesine uymama: 690 TL’den 994 TL’ye yükseldi

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 690 TL’den 994 TL’ye yükseldi

Yayalara geçiş hakkı vermeme: 690 TL’den 994 TL’ye yükseldi