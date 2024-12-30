Kulüpler Birliği kararını verdi! MHK'nin yeni sistemine onay

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, hakemlik sistemiyle ilgili yapılan toplantıda, yeni bir modelin uygulanmasına karar verildiğini ve danışma kurulu oluşturulacağını duyurdu. Koç, futbol kulüplerinin haklarına daha fazla sahip çıkması gerektiğini vurgularken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ise gelecek sezon şirketleşme modeline geçileceğini açıkladı.

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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrasında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ali Koç açıklamasında; "Geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Danışma Kurulu kurulacak, kulüplerin bir temsili olacak. MHK Başkanı ve TFF, 20. haftadan itibaren uygulamaya başlanacağını açıkladı. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sorunu olduğu ortada. Belki birkaç hafta daha ertelenebilir. Önümüzdeki sene geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın karar verilmesi bugünün en büyük kazanımı oldu." dedi.

"Hacıosmanoğlu'nun kararı çok cesur bir karar"

Ali Koç sözlerinin devamında; "Futbolun en büyük öznesi Futbol kulüpleri. Buna rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu yayın ihalesi olabilir, dijital haklar olabilir, biletleme firmaları olabilir... Resmiyette hiç söz sahibi değiliz, mevcut TFF bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibi oluyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlik sisteminde gelecek sezon şirketleşme modeline geçileceğini, geçiş sürecinde ise danışma kurulu oluşturulacağını ve bu kurulun hemen çalışmaya başlayacağını açıklamıştı.