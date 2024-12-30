BIST 9.890
DOLAR 35,33
EURO 36,72
ALTIN 2.957,96
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 995 bin liraya geriledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 995 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 995 bin liraya geriledi.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 995 bin lira, en yüksek 3 milyon 3 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 düşüşle 2 milyon 995 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 4 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 260 milyon 321 bin 818,54 lira, işlem miktarı ise 1.089,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 350 milyon 402 bin 849,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücret için ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz ilk sinyali verdi
Foto Galeri Asgari ücret için ara zam olacak mı? Cevdet Yılmaz ilk sinyali verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2024'ten 2025'e: Mavi Küre'de bir Türkiye kadar daha kalabalığız!
2024'ten 2025'e: Mavi Küre'de bir Türkiye kadar daha kalabalığız!
Beyoğlu'nda 6 katlı otelde yangın
Beyoğlu'nda 6 katlı otelde yangın
Sakarya'da göl kenarında karısını öldüren kişi polise teslim oldu
Sakarya'da göl kenarında karısını öldüren kişi polise teslim oldu
Suriye Merkez Bankası başkanlığına atama
Suriye Merkez Bankası başkanlığına atama
SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor
SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor
Yanlış durakta inen kadının feci ölümü
Yanlış durakta inen kadının feci ölümü
Icardi'nin yerine o geliyor! Galatasaray'dan Kolo Muani için resmi teklif
Icardi'nin yerine o geliyor! Galatasaray'dan Kolo Muani için resmi teklif
Altın fiyatları! Gram ve çeyrek altının fiyatına bakın
Altın fiyatları! Gram ve çeyrek altının fiyatına bakın
2024'ten 2025'e: Mavi Küre'de bir Türkiye kadar daha kalabalığız!
2024'ten 2025'e: Mavi Küre'de bir Türkiye kadar daha kalabalığız!
Kayseri'de soba faciası: 11 ve 14 yaşlarında iki kardeş hayatını kaybetti
Kayseri'de soba faciası: 11 ve 14 yaşlarında iki kardeş hayatını kaybetti
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ölüm korkusu! Ameliyat sonrası sığınağa alındı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ölüm korkusu! Ameliyat sonrası sığınağa alındı
Etiyopya'da büyük facia! Düğün davetlilerini taşıyan kamyon nehre düştü: 71 kişi öldü
Etiyopya'da büyük facia! Düğün davetlilerini taşıyan kamyon nehre düştü: 71 kişi öldü