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Kayseri'de soba faciası: 11 ve 14 yaşlarında iki kardeş hayatını kaybetti

Kayseri'de soba faciası: 11 ve 14 yaşlarında iki kardeş hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı 2 kardeşin hayatını kaybetmesine neden oldu. Anne ve 3 çocuğun hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, bir aileyi zehirledi. Olayda 2 kardeş hayatını kaybederken, anne ve 3 çocuğunun hastanede tedavileri sürüyor.

Sabah saatlerinde komşuları, N.P.’den haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.’yi hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.


HASTANEDE İKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

Zehirlenen aile üyeleri ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 14 yaşındaki N.P. ve 11 yaşındaki B.P. kardeşler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Anne N.P. ve diğer 3 çocuğunun ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Karbonmonoksit zehirlenmesi, özellikle kış aylarında ciddi bir tehlike oluştururken, uzmanlar soba kullanımında dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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