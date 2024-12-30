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Kadıköy'de 'cinsel sapkınlık partisi'ne baskın! 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de 'cinsel sapkınlık partisi'ne baskın! 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de internet ilanlarıyla "cinsel sapkınlık partisi" düzenledikleri ve buna katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan toplam 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri, internet sitesi üzerinden yayınlanan cinsel içerikli videolarla parti için bilet satışı yapılması üzerine harekete geçti.

Ekiplerin çalışmasında, T.T. ve L.S. isimli şüphelilerin Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan ikamette parti düzenleyeceğini belirledi.

Buraya düzenlenen operasyonda toplam 25 şüpheli gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Parti sırasında kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerden L.S. ve T.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Müşteri" olarak değerlendirilen 23 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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