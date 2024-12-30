BIST 9.970
DOLAR 35,31
EURO 36,89
ALTIN 2.975,75
HABER /  SPOR

Bellona Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

Bellona Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

Bellona Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifasının ardından başkanlık görevine, yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Nurettin Açıkalın getirildi.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı kararla Asbaşkan Açıkalın'ın Kayserispor'un yeni başkanı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem başkanımız Ali Çamlı'ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından istifa etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı
Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı
BBP lideri Destici'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin açıklama
BBP lideri Destici'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin açıklama
Ahmet Özer: Kendimi siyasi tutsak olarak görüyorum
Ahmet Özer: Kendimi siyasi tutsak olarak görüyorum
İstanbul'da 20 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu
İstanbul'da 20 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu
Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti
Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti
Bakan Mahinur Göktaş'tan Nevzat Bahtiyar açıklaması: İtiraz edeceğiz
Bakan Mahinur Göktaş'tan Nevzat Bahtiyar açıklaması: İtiraz edeceğiz
Dedesi, Arda Güler'in çocukluktan gelen futbol aşkını anlattı
Dedesi, Arda Güler'in çocukluktan gelen futbol aşkını anlattı
Garanti BBVA o platformda en yüksek puanını elde etti
Garanti BBVA o platformda en yüksek puanını elde etti
Liverpool doludizgin Atalanta İnter'in yakın takibinde
Liverpool doludizgin Atalanta İnter'in yakın takibinde
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı
AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı