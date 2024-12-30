İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Sultanbeyli'de terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 8'ine ait, geçmişte terör örgütünde faaliyet gösterdiklerine ilişkin bilgi ve görüntü bulunduğu öğrenildi.