Gazze için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Hadi Özışık'tan çağrı

Gazze'de devam eden İsrail zulmünü protesto için yüzbinlerce insan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde eylem yapacak. Gazeteci Hadi Özışık, herkesi Galata Köprüsü'nde buluşmaya çağırdı.

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Milli İrade Platformu üyeleri, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı.

"Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemle dünyaya güçlü bir mesaj verilecek.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) başlattığı programa ilişkin İnternethaber Yayın Grubu Başkanı gazeteci Hadi Özışık, herkesi 1 Ocak sabahı saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşmaya çağırdı.

Yeni yılın herkese hayırlı olmasını ileyen Özışık, "Orada herkes Gazze'deki çocuklar için katliamların durması için gayret gösterebilir. Orada buluşalım" dedi.