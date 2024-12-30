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Yoğun kar yağışı! Yol tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yoğun kar yağışı! Yol tek yönlü ulaşıma kapatıldı

 Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

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Denizli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Bu kapsamda Denizli-Antalya kara yolu, Cankuratan mevkisinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

Bölgede yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu kontrol noktasında, kar lastiği ve zinciri olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

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