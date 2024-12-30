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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 maddelik 'Suriye' mesajı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 maddelik 'Suriye' mesajı!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Düğmeyi yanlış iliklemeyin" diyerek Suriye'ye yönelik 6 maddelik bir mesaj yayımladı.

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Suriye'de 61 yıl süren Baas rejimi sona erdi. Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ile ülkede başa geçen yeni yönetim inşa için kolları sıvadı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin geleceğine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, mesajını hem Türkçe hem de Arapça olarak paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

Düğmeyi yanlış iliklemeyin.

Suriye'nin yeniden kuruluşunda ülkedeki bütün etnik ve inanç yapılarını hesaba katmalı,muhatap almalı ve herkesin kendini güvende hissedeceği bir yeni yönetime destek vermeliyiz.

Bu bağlamda,

1.​Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı ve başta İsrail olmak üzere uluslararası hukukun gereklerine tüm ülkeler uymalıdır.

2.​Suriye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yeniden yapılanmalıdır.

3.​Tüm kimlikler ve inançlar yeni Suriye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesi altında olmalı, yurttaşlar açısından eşitlik yaşamın her alanında uygulanmalıdır.

4.​Devlet, tüm kimliklere ve inançlara eşit davranmalı, uygulamada ayrıcalıklı bir anlayışa asla izin vermemelidir.

5.​Çoklu yapıların oluşturduğu kültürel zenginlikler korunmalı ve bu zenginliğe saygı duyulmalıdır.

6.​Bu bağlamda Türkiye üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli,ülkemizin ve bölge coğrafyasının geleceği için laik ve demokratik bir Suriye’nin inşaasına katkı sunmalıdır.

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