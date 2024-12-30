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İzmir'de lise öğrencisi Yağmur hayatını kaybetmişti! Okul müdürü açığa alındı

İzmir'de lise öğrencisi Yağmur hayatını kaybetmişti! Okul müdürü açığa alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, servis midibüsünün park halindeki tankere çarpması sonucu 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası okulun müdürü açığa alındı.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.

Kaza: Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, tır sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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