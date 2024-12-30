BIST 10.025
DOLAR 35,28
EURO 36,85
ALTIN 2.974,19
HABER /  GÜNCEL

"Narkokapan-4" operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı

"Narkokapan-4" operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkokapan-4" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 83 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 50'sinin tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İlkokullarda karne dönemi sona eriyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İlkokullarda karne dönemi sona eriyor
Hatay'da yaşlı kadın 'gaspedildim" demişti gerçek bambaşka çıktı
Hatay'da yaşlı kadın 'gaspedildim" demişti gerçek bambaşka çıktı
ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti
ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti
İtalyan uzman, Piaggio'nun Baykar'a satışını değerlendirdi: Kazan-kazan operasyonu
İtalyan uzman, Piaggio'nun Baykar'a satışını değerlendirdi: Kazan-kazan operasyonu
İsrailli İletişim Bakanı, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailli İletişim Bakanı, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Kadıköy'de ana su şebekesi patladı 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi
Kadıköy'de ana su şebekesi patladı 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi
Bir ilimizde daha eğitime kar engeli
Bir ilimizde daha eğitime kar engeli
Netanyahu'ya kanser teşhisi konuldu!
Netanyahu'ya kanser teşhisi konuldu!
Fenerbahçe’den Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı’ya tebrik mesajı
Fenerbahçe’den Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı’ya tebrik mesajı
Tokat'ta korkutan deprem
Tokat'ta korkutan deprem
Naif Bülbül'den Şanlıurfa için yeni yerel yönetim modeli vurgusu
Naif Bülbül'den Şanlıurfa için yeni yerel yönetim modeli vurgusu
Menajerden Fenerbahçe'ye 'Talisca' şoku!
Menajerden Fenerbahçe'ye 'Talisca' şoku!