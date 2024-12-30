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Bir ilimizde daha eğitime kar engeli

Bir ilimizde daha eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Uşak'ta Valilik, 30 Aralık Pazartesi günü okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı, il merkezinde motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığı duyuruldu.

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Yoğun kar yağışı Anadolu'yu etkisi altına almaya devam ediyor. Kar ve soğuğun yoğun hissedildiği illerden olan Uşak'ta Valilik, okulların 1 tatil edildiğini açıkladı.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "30 Aralık Pazartesi, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." denildi.

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