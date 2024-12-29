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İngiltere Esed'in eşi için kararını verdi!

İngiltere Esed'in eşi için kararını verdi!

İngiltere Başbakanlık kaynakları, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in İngiltere'ye girişinin yaptırımlar nedeniyle mümkün olmadığını açıkladı. Kanser tedavisi için ülkeye dönmek istediği iddia edilen Esma Esed'in, İngiliz pasaportunun süresi dolmuş ve seyahat kısıtlamalarına tabi olduğu belirtildi. İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı da Esed'in İngiltere'de hoş karşılanmayacağını vurguladı.

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İngiltere Başbakanlık kaynakları, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in İngiliz vatandaşı eşi Esma Esed'in seyahat yaptırımı uygulanan bir şahıs olduğunu ve İngiltere'ye giremeyeceğini ifade etti.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Esma Esed'in kanser tedavisi gördüğü ve yaşama şansının yüzde 50 olduğu kaydedildi.

Boşanma ve tedavi için geri dönecekti

Esed'in eşinden boşanma ve tedavi için İngiltere'ye dönme niyeti olduğu iddia edilirken Londra'da özel kliniği bulunan babası Fawaz Akhras'ın ise kızına destek olmak için İngiltere'den Rusya'ya gittiği öne sürüldü.

İngiliz Başbakanlık kaynakları ise kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esed'in doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini ifade etti.

Pasaport süresi doldu

Başbakanlık kaynakları, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esed'in herhangi bir seyahat dökümanının bulunmadığını açıkladı.

The i Paper gazetesi de pasaport süresi dolan Esed'in, aynı zamanda seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi olduğunu hatırlattı.

Gazeteye konuşan başbakanlık kaynakları, Esed'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere'ye girişinin mümkün olmadığını belirtti.

Ülkeye girişine izin verilmeyecek

Ülkede vatandaşlıktan çıkarma yetkisi bulunan İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Esed'in ülkeye girişine izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Esed'in İngiltere'ye dönme ihtimali karşısında, "Esed, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır." demişti.

 

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