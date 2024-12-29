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Musk'ın AfD'yi destekleyen yazısı Almanya'yı karıştırdı

Musk'ın AfD'yi destekleyen yazısı Almanya'yı karıştırdı

ABD'li patron Musk'ın, Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'ye yönelik sözleri ve Almanya Başbakanı Scholz’a yönelik hakaret içeren açıklamaları Almanya'da tepki çekti. Musk, "Almanya’nın eski ihtişamını geri kazandıracak son umut" diyerek AfD'ye destek verdi.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve geldikten sonra Hükümet Verimliliği Bakanı olarak atayacağını açıkladığı milyarder Elon Musk ünlü Alman gazetesi Die Welt'in pazar sayısı olan Welt am Sonntag için kaleme aldığı 'konuk' görüş yazısında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek verdi.

Musk, makalesinde Almanya’daki ekonomi, göç, kültürel kimlik ve yenilik sorunlarının çözümünün yalnızca AfD ile mümkün olduğunu iddia etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a yönelik hakaret içeren açıklamaları ve AfD’ye desteği, Alman siyasetinde ve medyasında büyük tepki topladı.

DIE WELT ŞEFİ İSTİFA ETTİ

Özgür Demokratik Parti (FDP) Genel Sekreteri Marco Buschmann, AfD’nin Almanya’yı demokrasiden uzaklaştıracağını ve Avrupa Birliği ile NATO’dan çıkışını desteklemesinin ülkeye zarar vereceğini belirtti. Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) temsilcisi Jens Spahn ise AfD’nin Rusya yanlısı politikalarını eleştirerek Musk’ın açıklamalarının Amerika’nın çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Musk’ın yazısı, yayımlandığı Axel Springer grubunda da tartışmalara yol açtı. Die Welt gazetesinin düşünce bölümü şefi Eva Marie Kogel, bu makalenin yayımlanmasına tepki olarak istifa etti.

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