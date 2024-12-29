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HTŞ lideri Ahmed Şara 'Suriye'de seçim' için konuştu!

HTŞ lideri Ahmed Şara 'Suriye'de seçim' için konuştu!

Suriye'deki HTŞ lideri Ahmed Şara, Pazar günü El Arabiya'ya verdiği röportajda, Suriye'de seçimlerin dört yıla kadar sürebileceğini söyledi. Eş-Şara, Beşşar Esad'ın bu ay devrilmesinden bu yana olası bir seçim takvimi hakkında ilk kez yorum yaptı.

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Reuters'ın Al Arabiya TV'ye dayandırdığı haberine göre; HTŞ lideri Şara, Suriye'de seçimlerin yapılmasının yaklaşık dört yıl sürebileceğini belirtti.

Şara, "Suriye'de seçim yapılması 4 yılı bulabilir." ifadelerini kullandı.

HTŞ'nin feshini ulusal diyalog konferansında açıklayacaklarını belirten Şara, "Mevcut dönem, görev süresi daha uzun olan geçici bir hükümet için ön hazırlık niteliğindedir." diye konuştu.

Şara ayrıca, Suriye'deki Kürt güçlerinin Savunma Bakanlığı saflarına entegre edileceğini belirtti.

ANAYASA İÇİN KONUŞTU

Mevcut dönemde güç paylaşımının geçiş aşamasını yok edebileceğini vurgulayan Şara, bir anayasa taslağının hazırlanmasının üç yıla kadar sürebileceğini aktardı.

Ayrıca Suriyelilerin köklü değişimi gözlemleyebilmesinin de yaklaşık bir yıl süreceği vurgulandı.

RUSYA İLE İLİŞKİLER DE MASADA

Suriye'nin Rusya ile stratejik çıkarları olduğunu belirten Şara, "Rusya'nın
Suriye ile ilişkilerine yakışmayan bir şekilde ayrılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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