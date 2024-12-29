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Arkadaş grubu arasında başlayan tartışma feci bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arkadaş grubu arasında başlayan tartışma feci bitti

 İzmir'in Bornova ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

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Yeşilçam Mahallesi'ndeki parkta arkadaş olan grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.B, V.A, O.A, S.B, S.A, V.U. ve S.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaralıdan 6'sı müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yaralılardan O.A ise Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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