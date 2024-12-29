Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.Abone ol
Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.