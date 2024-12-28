Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlığa kritik atamalar! 54 il müdürlüğünde değişiklik

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 4 bakanlığa çeşitli atamalar yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 54 il müdürü de değişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, bazı kurum ve kuruluşlara kritik atamalar yapıldı.

4 BAKANLIĞA YENİ İSİMLER ATANDI

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliğine İrfan Samsama, vergi müfettişliklerine Eyyüp Baykara ve Mehmet Kaya atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı'nın ataması yapıldı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret başmüfettişliği görevine Cevdet Bozkurt getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları genel müdür yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu, Sivil Havacılık genel müdür yardımcılıklarına Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir atandı.

54 İL MÜDÜRLÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Akın Yıldırım, Ankara İl Müdürü Muhammed Polat ve Balıkesir İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk görevden alındı. Bakanlığın 54 il müdürlüğüne de atama gerçekleştirildi.