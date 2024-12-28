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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Kısa vadeli hesaplar peşinde değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Kısa vadeli hesaplar peşinde değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ekonomide gelip geçici başarılarla avunmak istemiyoruz. Kısa vadeli hesaplar peşinde değiliz. " açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

5 ayda elektrikli araç, güneş hücresi gibi konularda büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik.

MUHALEFETE SURİYE TEPKİSİ

Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti ama bunlar meseleyi hala kavrayamadılar.

EKONOMİ MESAJLARI: KISA VADELİ HESAPLAR PEŞİNDE DEĞİLİZ

Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar. Biz ekonomide gelip geçici başarılarla avunmak istemiyoruz. Kısa vadeli hesaplar peşinde değiliz. 

"EKONOMİ PROGRAMIMIZA DESTEK TAM"

Uluslararası sermaye girişi hızlandı, rezerv güçlendi. Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz. Ekonomi programımıza güvenimiz tam. 2024'te seçimlere ve bölgemizde nükseden yeni krizlere rağmen belirlediğimiz hedeflere önemli ölçüde ulaştık. 

Amerika'da başkanlık seçimleri sonrasında yönetim şekilleniyor, muhalefet Türkiye'ye dair kurulan her müspet cümleye iç siyaset zaviyesinden yaklaşıyor. Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Rezervlerimiz güçlendi. Kur oynaklığı azaldı. Finansman koşulları iyileşti.

2024'ün son aylarındaki istihdamı 2025'te koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2.500 TL'ye kadar destek gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

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