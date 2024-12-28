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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da kalıcı konut inşaat alanını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da kalıcı konut inşaat alanını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşaatında incelemede bulundu.

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Bakan Uraloğlu, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana afetzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Depremin ilk günü Adıyaman'a geldiğini, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme yakalandığını ve burada 60 gün kaldığını hatırlatan Uraloğlu, şunları aktardı:

"İndere bölgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD'ın planlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük şantiyesi. 16 binden fazla bağımsız konut yapılıyor. Bu anlamda kıymetli. Jeolojik olarak da Adıyaman'ın en sağlam yeri.

Bugün baktığımızda 3+1 daire, Cumhurbaşkanımızın da emrettiği gibi '4 kattan fazla çıkmayın' dediği formatta yapıldı. Kalitesine baktığımızca çok ciddi bir kalitenin yakalandığını görüyoruz. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde mesela Almanya’da sel felaketi olmuştu, 3 ayda neredeyse ulaşılamayan yerler vardı. Biz burada kısa bir sürede birçok anahtarı teslim ettik. Hazır olan evlerin olduğunu biliyorum."

Yaza doğru bölgenin kalabalıklaşacağını ifade eden Uraloğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızı, AFAD'dan Emlak Konut'a kadar bütün kurumları tebrik ediyorum. Gerçekten bu hızda bu kaliteyi yakaladılar, vatandaşlarımızın, ailelerimizin çok rahat edebileceği, her türlü sosyal donatısı düşünülmüş olan bir yerleşke burası." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu daha sonra Örenli Bölgesi'ndeki kalıcı konutlarda yaşayan Kaya ailesini ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu'na, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri, kurum müdürleri eşlik etti.

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