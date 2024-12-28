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Mudanya'da günlerdir kayıptı denizde cesedi bulundu

Mudanya'da günlerdir kayıptı denizde cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 22 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan kişinin cesedi, denizde bulundu.

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Marmara Denizi'nin Mesudiye Sahili'ne yakın bölgesinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik dalgıçları, bu kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 22 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan R.O. (59) olduğu tespit edildi.

R.O'nun cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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