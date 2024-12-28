DEM Parti milletvekilleri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşüyor

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, İmralı Adası'nda Öcalan ile görüşüyor.

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İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiriyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada İmralı'yı ziyaret etmek isteyen DEM Parti heyetine izin verildiğini bildirmişti.

Süreç nasıl gelişti?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.