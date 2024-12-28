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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

Kartal Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü Erzincan'da şarampole devrildi. Vali Hamza Aydoğdu, kentte meydana gelen kazada 1'i ağır 27 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere gönderildi.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

"İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş"

Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.

1'i ağır 27 yaralı

Aydoğdu, yaralıların tamamının hastanelere ulaştırıldığını belirterek, "Kazada 27 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ağır, diğerlerinin ise genel olarak sağlık durumları iyi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp kazaya müdahale etti." ifadesini kullandı.

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