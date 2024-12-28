BIST 10.025
DOLAR 35,16
EURO 36,68
ALTIN 2.956,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman'da kuduz alarmı! Bir köy karantina altına alındı

Adıyaman'da kuduz alarmı! Bir köy karantina altına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı.

Abone ol

Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.

Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi
Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı Youtuber Okan Serbes aranıyor
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı Youtuber Okan Serbes aranıyor
Yeni yılda uygulanacak yurt dışı çıkış harcı bedeli belli oldu
Yeni yılda uygulanacak yurt dışı çıkış harcı bedeli belli oldu
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak
Hyundai'nin IONIQ 5 modeli, 5 bin 802 metre yükseğe çıktı
Hyundai'nin IONIQ 5 modeli, 5 bin 802 metre yükseğe çıktı
Ankara'da, seyir halindeyken araca silahlı saldırı
Ankara'da, seyir halindeyken araca silahlı saldırı
Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz olacak
Asgari ücretlilerle ilgili sözleri tepki çekmişti Oytun Erbaş'tan dikkat çeken yeni açıklama
Asgari ücretlilerle ilgili sözleri tepki çekmişti Oytun Erbaş'tan dikkat çeken yeni açıklama
CHP Kars Milletvekili Alp, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
CHP Kars Milletvekili Alp, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
Başakşehir'de seşir halindeki otomobil alev alev yandı
Başakşehir'de seşir halindeki otomobil alev alev yandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump'tan Tiktok hamlesi avukatı Yüksek Mahkemeye başvurdu
Trump'tan Tiktok hamlesi avukatı Yüksek Mahkemeye başvurdu