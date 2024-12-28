Asgari ücretlilerle ilgili sözleri tepki çekmişti Oytun Erbaş'tan dikkat çeken yeni açıklama

Asgari ücretliler için "fakir hayatı en sağlıklı hayat" sözleri nedeniyle tepki çeken Prof. Oytun Erbaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür diledi. Talihsiz açıklamaların samimiyetle yapıldığını belirten Erbaş, "Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücretli çalışanlarla dalga geçen açıklamalarıya büyük eleştiri toplayan Prof. Dr. Oytun Erbaş, geri vites yaptı. Özür dileyen Erbaş'ın açıklamalarındaki ifadeler yine tartışma konusu olacak türden..

'Buket Aydın Soruyor' programının konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın "fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler." ifadeleri tepki çekmişti.

"Talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır"

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeni ile özür dileyen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim."

Oytun Erbaş ne demişti?

Prof. Dr. Oytun Erbaş, konuk olduğu programda şunları söylemişti:

"Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."

Daha önceki açıklamaları da büyük tepki çekmişti

'Koronavirüs Türkleri teyet geçecek' ve 'tuzlu ayran otizm yapıyor' gibi açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katıldığı bir programda söylediği sözler yine gündem olmuştu. Prof. Dr. Erbaş, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım' itirafında bulunurken, Erbaş'ın bu açıklamasına ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den sosyal medya üzerinden 'o kadar belli ki' yorumu gelmişti.