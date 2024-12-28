İsrail'in kullanılamaz hale getirdiği hastanede çalışanlar uğradıkları zulmü anlattı

İsrail'in saldırılarına uğrayan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasını görgü tanıkları anlattı.

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Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırılara tanıklık eden biri doktor iki Filistinli kadın, AA muhabirine, İsrail ordusunun hastaneyi kullanılamaz hale getirerek, sağlık personeli ve hastalara kötü muamelede bulunduğunu belirtti.

Filistinli doktor Şuruk er-Rantisi, İsrail'in saldırısıyla hastanede yangın çıktığına dikkati çekerek, "İsrail ordusu hastaneyi kuşatması sonrasında arşiv bölümünü yaktığında şaşırdık. Sonrasında yangın diğer bölümlere yayıldı." ifadelerini kullandı.

"Giysilerimizi çıkarmaya zorladılar"

İsrail askerlerinin Kemal Advan Hastanesini tahliye etmeye zorladığına dikkati çeken Rantisi, diğer sağlık personeliyle dışarı çıktıklarını ve çok uzun bir mesafeyi yürümek zorunda kaldıklarını aktardı.

Rantisi, "Erkekleri kadınlardan ayırdılar, sonra bizi gruplara ayırarak kıyafetlerimizi çıkarmaya zorladılar. Elbiselerini çıkarmayı reddedenleri dövdüler ve cep telefonlarına el koydular." dedi.

İsrail askerlerinin kadınları da erkekler gibi elbiselerini çıkarmaya zorladığını söyleyen Rantisi, askerlerin aşağılamasına maruz kaldıklarına dikkati çekti.

Rantisi, Gazze şehrine kadar İsrail askerlerinin gözetiminde yürümek zorunda kaldıklarını kaydederek, "İsrail ordusunun aradığı 25-30 kişi vardı ve hiç kimse onların akıbetini bilmiyor." şeklinde konuştu.

"Bize vahşice davrandılar"

Filistinli Maha Mesud, İsrail askerlerinin Kemal Advan Hastanesine gece saatlerinde baskın yaptığını belirterek, İsrail askerlerinin kendilerini "silah zoruyla hastaneyi terk etmeye zorladığını" aktardı.

İsrail askerlerinin tankların içinden Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'ye seslendiklerini belirten Mesud, "İnsani durumumuzu hiçe sayarak herkesin hastaneden çıkmasını istediler." ifadelerini kullandı.

Mesud, "Bize çok vahşice davrandılar. Askerler bize saldırarak kadınlardan başörtülerini çıkarmalarını istedi. Erkeklerin elbiselerini çıkartarak hiç acımadan saldırdılar." dedi.

Yol boyunca geçtikleri her yerde yıkım gördüğünün altını çizen Mesud, hastaneden tahliye edilen çocukların durumuyla ilgili şunları anlattı:

"Hastaneden çıktığımızda acının şiddetinden ve sağlık durumundan ağlayan çocuklar, engelliler ve yaralılar vardı. Onların durumlarıyla ilgilenmeyen askerler, herhangi bir yardımda bulunmadı."

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini yaktığını, bu sebepten hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıkladı.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesini yakıp yıkarak, hizmet dışı bıraktı. Yüzlerce sağlık personeli, yaralı ve refakatçilerini de bilinmeyen bir yere götürerek sağlık sistemine karşı suçlarını sürdürmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Uzun bir kuşatmanın ardından İsrail ordusunun, patlayıcı yüklü robotlar kullanarak hastanenin çevresini havaya uçurduğu, ardından binanın büyük bir kısmını bombaladığı ve 24 saat içinde 5 sağlık personelini öldürdüğü aktarılan açıklamada, "İsrail, 180'i sağlık personeli, 75'i yaralı, hasta ve refakatçileri olmak üzere 350'den fazla kişiyi hastanede alıkoydu." bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş önceki gün, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurmuştu.