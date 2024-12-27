Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a mesaj!

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, katıldığı televizyon programında gündem dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, TRT Spor canlı yayınına konuk olarak siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bazen üzücü tepkiler alıyoruz"

"Seçim kampanyamız gayet iyi gidiyor. Ulaşabildiğimiz ne kadar Beşiktaşlı varsa ulaşmaya çalışıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Bazen de üzücü tepkiler alıyoruz. İnsanlardaki hayal kırıklığını görünce üzülüyoruz. Takımın nasıl düzeleceğini soranlar var..."

"Öyle "öndeyim" demek amatörlük"

"Anketlere önem vermekler beraber çalışmamızı buna göre ayarlamıyoruz. 'Hüseyin Yücel pazar günü göreceğiz' demiş. Katılıyorum, görelim ne olacağını...". Beşiktaş gibi bir camianın fikirlerini kestirmek kolay bir hadise değil. Hüseyin Yücel sosyal medyadaki sonuçlara bakacak olursa haklı olabilir ama biz sokağın tepkileriyle ölçüyoruz. Genel Kurul üyelerimizle olan buluşmamızda heyecanı hissediyoruz. Ben üç defa seçime girdim Beşiktaş'ta, ilk defa bu kadar yoğun ilgi olduğunu gördüm. O yüzden %5 öndeyiz, %10 öndeyiz gibi bir şey kullanmak istemiyorum. Şu anda öndeyim demek amatörlük olur. Genel Kurul üyelerimizin takdiridir. Göreceğiz bakalım pazar günü ne olacağını..."

"Kaybedersem Mayıs'ta aday olmam"

"Seçimi kaybedersem Mayıs'ta aday olmayayım bir zahmet. Yok artık! Rakibimiz bu rezil dönemin ikinci adamı değil, eş başkanı. Buna rağmen genel kurulumuz bu yönde bir karar verirse, her zamanki gibi geçer yerime taraftar olarak yerime otururum."

Sergen Yalçın konusu

"Pazartesi ilk yapacağım şey Serdar Hocayla görüşmek olacak. Sonrasında Sergen Hocayla oturacağım. Sergen Hocaya kafamızdaki 3 yıl için nasıl bir yöntem uygulayacağımı anlatacağım. Bu şartlara uyacak olursa 1. tercihim Sergen Hoca olacak. Uymazsa alternatifi var."

"Serdar Topraktepe eğer 'yapacağımız transferlerle takımı toplarım, sezon sonuna kadar götürürüm' derse, kendisi ile devam edip, sezon sonunda Sergen Yalçın'ı getirebiliriz. Önemli olan Serdar Topraktepe'nin vereceği rapor."