Şam Valisi'nden İsrail'e: Sizden korkmuyoruz

Suriye'deki yeni yönetimin Şam Valisi Mahir Mervan, İsrail'den korkmadıklarını ve tek isteklerinin barış olduğunu söyleyerek, "Ne İsrail'in ne de başka bir ülkenin güvenliğini tehdit edecek hiçbir şeye karışmak istemiyoruz." dedi.

Abone ol

Suriye'deki yeni yönetimin Şam Valisi Mahir Mervan, ABD'de yayın yapan NPR radyosuna konuştu.

Vali Mervan, "İsrail, Suriye'deki yeni yönetim nedeniyle korktu ve endişelendi. Bu yüzden topraklarımızda biraz ilerledi ve bombaladı. Bu durumu 'doğal' karşılıyoruz. İsrail ile sorunumuz yok ancak onlardan korkmuyoruz. Ne İsrail'in ne de başka bir ülkenin güvenliğini tehdit edecek hiçbir şeye karışmak istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. İsrail'e veya herhangi bir ülkeye de karşı değiliz." dedi.

İSRAİL "ENDİŞELERİ" SEBEBİYLE SURİYE'YE GİRDİ

13 yıllık iç savaşın ardından, 27 Kasım'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar bir operasyon başlatarak, Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'i ardından Hama ve Humus'u hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. Gruplar, yaklaşık 10 gün içinde Şam'a kadar ilerleyerek Baas rejimini yıktı. Ülkeden kaçan Esad ve ailesi, Rusya'ya sığındı. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması" ile burada silahtan arındırılmış tampon bölge kurulmuştu. Bölge, geçen haftaya kadar BM Barış Gücü askerleri tarafından korunuyordu. Ancak İsrail yönetimi, Esad'ın düşmesiyle Suriye'de otorite boşluğu oluştuğunu bunun da kendileri için tehdit yarattığını iddia ederek Suriye'de işgale girişti. HTŞ, İsrail'in Suriye'deki güç boşluğunu istismar etmekle suçlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, güvenlik gerekçelerini öne sürerek, "Bu topraklarda (Hermon Dağı ve Suriye içlerindeki ilerleyişi kastediyor) kalıcı değiliz." demişti. Ancak, İsrail Savunma Bakanlığı, Hermon Dağı'nda kış ayları boyunca kalacaklarını bildirmişti. Netanyahu da daha sonra 2025 sonuna kadar bölgede kalma talimatı verdi.

ŞARA DA İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda HTŞ lideri Ahmed eş-Şara, İsrail'in son günlerde ülke içindeki askeri eylemleriyle çatışma sınırlarını aştığını belirtmişti. Şara, Suriye'nin savaştan yorgun olduğunu belirterek, yeni savaş istemediklerini sözlerine eklemişti.

"Suriye'nin savaştan yorgun durumu, yıllar süren çatışma ve savaştan sonra yeni çatışmalara izin vermiyor. Bu aşamada öncelik yeniden yapılanma ve istikrardır, daha fazla yıkıma yol açabilecek anlaşmazlıklara çekilmek değil."