Ankara'da yarın bu yollar ve istasyonlar kapalı olacak

Ankara’da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, metro ve Ankaray istasyonları ise geçici olarak hizmet vermeyecek.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle birçok yolun trafiğe kapatılacağını açıkladı. Alınan tedbirler çerçevesinde sürücüler için alternatif güzergahların kullanılması ve toplu taşımaya yönelmeleri tavsiye edildi. Ayrıca, etkinlik süresince bazı metro ve Ankaray durakları hizmet veremeyecek.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

28 Aralık Cumartesi günü saat 07.00’den itibaren aşağıdaki yolların trafiğe kapalı olacağı duyuruldu:

Anıt Caddesi ve Bağlantıları: Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar.

GMK Bulvarı Varyantları: GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyant.

Gençlik Caddesi: Akdeniz Caddesi ve Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölge ve bağlantıları.

Dögol Caddesi: Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya bağlı yollar.

GMK Bulvarı: Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölge ve buraya açılan sokaklar.

Kazım Karabekir Caddesi ve Bağlantıları:

Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan yollar.

Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na bağlantı yolları.

Hipodrom ve İstanbul Caddesi bağlantı varyantları.

İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan Kazım Karabekir Caddesi’nin tamamı çift yönlü olarak kapalı olacak.

Etkinlik süresince, Ankara’daki toplu taşıma hizmetlerinde de değişiklikler olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı çevresindeki AKM Metro Durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray Durağı’nın etkinlik bitimine kadar hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü, sürücülerden kapalı yollar nedeniyle alternatif güzergahları kullanmalarını, trafik akışını engellememeleri için sabırlı olmalarını ve toplu taşımayı tercih etmelerini önerdi. Özellikle etkinlik alanına yakın bölgelerde yoğun trafik beklendiği için vatandaşların belirtilen düzenlemelere uyması gerektiği vurgulandı.