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133 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Ankara'da yakalandı

133 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Ankara'da yakalandı

Ankara'da, hakkında 133 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B., polis ekiplerinin pazar yerindeki kontrolleri sırasında yakalandı. Silahla yağma, hırsızlık ve yol kesme suçlarından aranan şüpheli, kovalamaca sonrası gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

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Ankara'da hakkında 133 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin aranan şüphelilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kırşehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden M.B'nin, Etimesgut ve Sincan bölgesinde bulunabileceğine dair istihbari bilgi alan görevliler, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.

Cezaevine girmeden önce pazarcılık yaptığı öğrenilen firariyi yakalamaya yönelik ilçe genelinde bulunan pazar yerleri kontrol edildi.

Yeşilova Mahallesi'ndeki pazar yerinde dün yapılan kontrollerde ekipleri görünce şüpheli hareketlerde bulunan 50'li yaşlardaki erkek takibe alındı.

Takip edildiğini anlayarak kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı. Kontroller sonucunda şüphelinin cezaevi firarisi olarak aranan M.B. olduğu belirlendi.

Yol kesme, hırsızlık, silahla yağma suçlarından 133 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen M.B'nin, adli işlemlerin ardından cezaevine sevk edileceği öğrenildi.

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