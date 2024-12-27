BIST 10.029
DOLAR 35,21
EURO 36,77
ALTIN 2.973,26
HABER /  EKONOMİ

Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını bildirerek, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını aktardı.

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve demir yolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen "TCDD Wi-Fi Projesi" kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemini başlatacaklarını belirten Uraloğlu, projenin ilk etapta Ankara ve Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında pilot olarak uygulanacağına işaret etti.

Uraloğlu, vatandaşların bu altyapı sayesinde güvenli ve hızlı internet erişimine kavuşacağına dikkati çekerek, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bekleme süreleri daha konforlu hale gelecek"

İnternet hizmetinin sırasıyla Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında da verilmesini hedeflediklerinin altını çizen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulamayla garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, projenin Türkiye'nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli katkı sağlayacağını, bilgiye erişim imkanlarını artırarak vatandaşların dijital haklarını güçlendireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu hedefler doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Projemizin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Yasa dışı bahis operasyonunda 4 fenomen gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4 fenomen gözaltına alındı
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Abdülhamid Han'ın Suriye'deki mirası "Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" yeniden ihya edilecek
Abdülhamid Han'ın Suriye'deki mirası "Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" yeniden ihya edilecek
Ali Yerlikaya'dan tepki: Onların artık kendilerine yeni kapı bulmaları lazım
Ali Yerlikaya'dan tepki: Onların artık kendilerine yeni kapı bulmaları lazım
Aile hekimliğinde yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Aile hekimliğinde yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Meclis feshedildi! Almanya erken seçime gidiyor
Meclis feshedildi! Almanya erken seçime gidiyor
CHP MYK ve PM toplanıyor: İhraç edilenlerin dosyaları ele alınacak
CHP MYK ve PM toplanıyor: İhraç edilenlerin dosyaları ele alınacak
Bakan Şimşek: Reeskont kredi maliyeti yüzde 29,9'a düşürüldü
Bakan Şimşek: Reeskont kredi maliyeti yüzde 29,9'a düşürüldü
PFDK, 6 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
PFDK, 6 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
Erzurum'da çatıdan üzerine buz düşen Arif hayatını kaybetti! Gözaltı kararı...
Erzurum'da çatıdan üzerine buz düşen Arif hayatını kaybetti! Gözaltı kararı...