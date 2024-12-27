CHP MYK ve PM toplanıyor: İhraç edilenlerin dosyaları ele alınacak

CHP Parti Meclisi, 2024 yılının değerlendirmesini yapmak ve daha önce partiden ihraç edilen 28 üyenin af taleplerini görüşmek üzere Özgür Özel başkanlığında toplanıyor. Af talebinde bulunanlar arasında Yılmaz Ateş de yer alıyor.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, 2024 yılının genel değerlendirmesinin yapılacağı Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda, partiden ihraç edilmiş 28 eski üyenin af talepleri de görüşülecek.
GÜNDEM MADDELERİ
Saat 11.15’te başlayan MYK toplantısının ardından, saat 13.30’da Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak PM toplantısı, kapalı oturumda devam edecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında:
2024 YILININ SİYASİ DEĞERLENDİRMESİ
Tüzük Kurultayında yapılan değişiklikler doğrultusunda yönetmelik düzenlemeleri
Daha önce partiden ihraç edilen 28 üyenin af taleplerinin değerlendirilmesi bulunuyor.
YILMAZ ATEŞ’İN AF TALEBİ ELE ALINACAK
Af talebinde bulunanlar arasında, eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş de yer alıyor. Ateş, 10 Şubat 2020’de, bir televizyon programında CHP’yi eleştirdiği gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edilmişti.
CHP tüzüğüne göre, Parti Meclisi’nin af talepleri hakkındaki kararları gizli oyla alınacak.
YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ GÜNDEMDE
Toplantıda, Tüzük Kurultayında yapılan değişiklikler kapsamında hazırlanan yeni yönetmelik düzenlemelerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.