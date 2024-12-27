Özlem Zengin, Gergerlioğlu tartışmasını ilk kez Hadi Özışık'a anlattı! Üst üste bomba açıklamalar!

Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında 'çıplak arama' iddiaları üzerine tartışma yaşandı.

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Zengin, Gergerlioğlu için, "Kürsüde yaptığı her konuşmada muhakkak adımı zikrediyor. Kendisini bir sapık ilan ediyorum, psikolojik tedaviye ihtiyacı var" dedi.

Hadi Özışık canlı yayında bu konuyu ekranlara taşıdıktan sonra Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin canlı yayına telefonla bağlanıp önemli açıklamalarda bulundu.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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