İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar Suriye'deki yeni yönetimi hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetimin "Batı'yı kandırdığını" ileri sürdü.

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Jerusalem Post gazetesine konuşan Saar, Suriye'deki yeni yönetime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmed Şara liderliğindeki yönetimi "aşırılıkçı" şeklinde suçlayan Saar, yeni yönetimden şüphe duyduklarını ve bunun için "sebepler olduğunu" öne sürdü.

"Batı'nın kandırıldığını biliyoruz." ifadelerini kullanan Saar, birçok ülke yetkilisinin Suriye'deki yönetimle görüşmek için Şam'a gittiğine işaret etti.

Diğer devletlerin İsrail'e, Şam ile ilişki kurmayı önerip önermediği şeklindeki soruyu da cevaplayan Saar, "Bunun (İsrailli yetkililerin Şam'ı ziyaret ettiğini) olduğunu görmek isteyenler var." değerlendirmesinde bulundu.