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MEB "merdiven altı" eğitim veren kurslara ceza yağdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB "merdiven altı" eğitim veren kurslara ceza yağdırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl "merdiven altı" faaliyet gösterdiğini tespit ettiği birçok ruhsatsız kursu kapattı ve bu yerlere kestiği ceza miktarı yaklaşık 250 milyon lira oldu.

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Bakanlıkça, geçen yıl "merdiven altı" kurumlarla mevcut mücadele uygulamalarına ek olarak çevrim içi ihbar hattı kurulmuş ve bütün özel öğretim kurumlarında karekod kimlik tanımlaması yapılarak velilerin bu kodları okutup kurumların izinli olup olmadıklarının görülebilmesine imkan sağlayan çalışmaları içeren bir dizi yenilik de hayata geçirilmişti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakanlık, devletin milli güvenliğine tehdit oluşturan, ekonomik ve sosyal problemleri de beraberinde getiren "merdiven altı" olarak tabir edilen kurslarla ilgili mücadeleye İçişleri Bakanlığı işbirliğinde devam ediyor.

Bu kapsamda bakanlık, bu yıl konuya ilişkin gelen bilgi ve ihbarları düzenli değerlendirerek izinsiz faaliyette bulunan yerlerin bulunduğu illerde yapılması gereken işlemler hususunda valiliklerle güçlü irtibatını da sürdürdü.

Valiliklere 2 bin 325 yerle ilgili soruşturma yazısı gönderildi

MEB, 1 Ocak'tan bugüne "merdiven altı" eğitim faaliyeti yaptığı belirtilen 79 ilde 2 bin 325 yerle ilgili inceleme/soruşturma yapılması için valiliklere yazı gönderdi, 1243 yerle ilgili de Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı devreye girdi.

Gerekli işlemlerin ardından 2024'te yaklaşık 1000 izinsiz kursun kapatıldığı ayrıca bazı yerlerin kapatma işlemlerinin de devam ettiği bildirildi. İzinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen bu kurslara bu yıl yaklaşık 250 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, gelecek yıl izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, etüt merkezi ve matematik kulübü gibi yerlere hem valilik hem de bakanlık müfettişlerince yürütülen denetimlerin artırılacağını vurguladı.

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