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Kütahya Porselen'den çalışanlarını motive edecek çözümler

Kütahya Porselen'den çalışanlarını motive edecek çözümler

Multinet Up, MultiGift çatısı altında sunduğu marka çözümlerine Kütahya Porselen'i ekledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, çalışan ihtiyaçlarına çözüm ortaklığı sunan kapsayıcı bir platform olma hedefiyle yeni işbirliklerine imza atmaya devam ediyor.

MultiGift çatısı altında yeni bir marka çözümü olarak yerini alan Kütahya Porselen ile gerçekleştirilen işbirliği, şirketlerin çalışanlarını teşvik ve motive etmelerine destek oluyor.

Kütahya Porselen'in MultiGift çatısı altındaki marka çözümleri arasına katılmasıyla birlikte işverenler, çalışan teşvik ve ödüllendirme sistemleri kapsamında gerçekleştirdikleri kurumsal hediye gönderimlerinde Kütahya Porselen'i tercih ederek çalışanlarına, kaliteli ürünlere erişim sunabilecek.

İşbirliği sayesinde telefonlarına Kütahya Porselen hediye kodu gönderilen çalışanlar, hediye kodlarının içerisindeki bakiyeler ile Kütahya Porselen internet sitesinden alışveriş yapabilecek.

Bakiye yükleme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerliliği olan hediye kodu Kütahya Porselen mağazalarında geçerli olmayacak.

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