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Seçim bölgelerinden AK Partili vekillere asgari ücret tepkisi

Seçim bölgelerinden AK Partili vekillere asgari ücret tepkisi

Asgari ücrete yüzde 30 artış AK Parti milletvekillerini zora soktu. Seçmenlerin telefon ve mesaj yağmuruna tuttuğu vekiller, "Vatandaş haklı. Devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı” dedi.

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AK Parti kulislerinin ana gündem maddesi son iki gündür asgari ücrette beklentilerin altında yapılan artış oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın salı akşamı rakamı açıklamasından itibaren AK Partililerin telefonları fazla mesai yapmaya başladı. Rakama tepki gösteren vatandaşlar milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına, makam telefonlarına ve cep telefonlarına tepki mesajları yağdırdı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine gören milletvekilleri gelen tepkilere cevap vermekte zorlanırken, kulislerde şu değerlendirmeyi yaptılar:

"Rakama biz de çok şaşırdık. Açıkçası 23 bin 500 veya 24 bin lira olabilir diye bekliyorduk. 22 bin 104 lira açıklanınca, ertesi gün grup toplantısında Cumhurbaşkanı belki bir dokunuş yapar diye düşündük ama bu gerçekleşmedi. Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletildi. Seçim bölgelerimizden vatandaşlardan gelen tepkiler de gündeme getirildi. Hem rakama tepki gösteriyorlar hem de asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, devlettin ürettiği hizmetlerden aldığı vergi, harç ve cezalara yüzde 44 civarında artış yapılmasına yönelik çelişkiyi gündeme getiriyorlar. Bu konuda vatandaş haklı. Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. Bir diğer sıkıntı ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyor ama işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı."

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