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Anadolu Efes Monaco karşısında tutunamadı

Anadolu Efes Monaco karşısında tutunamadı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 94-75 mağlup oldu.

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Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda 8. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 12. galibiyetini aldı.

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Monaco, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fransa temsilcisi, soyunma odasına 49-34 önde gitti.

İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren Monaco, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 94-75 galip ayrıldı.

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