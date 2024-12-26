Finlandiya'dan deniz altı altyapısına ilişkin açıklama

Deniz altı altyapısına şüpheli müdahalelere ilişkin açıklamada bulunan Finlandiya, söz konusu müdahalelere kesin yanıt vereceklerini bildirdi.

Abone ol

Finlandiya ve Estonya arasındaki elektik şebekesi EstLink 2'nin ve Baltık Denizi'ndeki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşanması sonrası Finlandiya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şebeke operatörü Fingrid'den yapılan açıklamada, dün yerel saatle 12.26'da şebekede kesinti olduğu bildirildi.

AÇıklamaya ilişkin detaylar Finlandiya'nın YLE haber ajansında yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altından geçen 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığını belirtti.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, X hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Orpo, daha sonra basına yaptığı açıklamada, ülkesinin "deniz altı altyapısına şüpheli müdahalelere kesin yanıt vereceğini" belirtti.

Öte yandan, Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etti.

KABLOLARDAKİ HASARA YOL AÇMASININ MÜMKÜN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemeleri sonucu, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu kaydetti. Yetkililer, geminin çapalarının kablolardaki hasara yol açmasının mümkün olduğu görüşünü paylaştı.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu iddia ediliyor.