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Suriye İstihbarat Teşkilatı'nın yeni başkanı belli oldu

Suriye İstihbarat Teşkilatı'nın yeni başkanı belli oldu

Suriye'deki yeni yönetim, Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Enes Hattap'ın atandığını duyurdu. HTŞ'nin kurucularından olan 37 yaşındaki Hattap'ın, Şam doğumlu olduğu ifade edildi.

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetim, İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na atama yaptı. Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Enes Hattap'ın getirildiği duyuruldu.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kurucuları arasında yer alan Enes Hattap, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara (Colani) ile uzun süredir birlikte. Hattap'ın da tıpkı eş-Şara gibi Irak işgali zamanında ABD'ye karşı savaşmak üzere bölgeye gittiği aktarıldı. 2013 yılında eş-Şara'nın korumalarından olan Hattap, 2014'te ABD'nin yaptırım listesine alındı. HTŞ'nin dönüşüm sürecinde gösterdiği duruşla eş-Şara'ya yardımcı olan Hattap, İdlib'de terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik çok sayıda operasyona da liderlik etti. Enes Hattap, İdlib'deki sivil idarenin istihbarat ve güvenlik yapılanması Kamu Güvenliği Teşkilatı'nı kuran kişi olarak biliniyor. Hattap, ilerleyen yıllarda Şara'nın başında olduğu Heyet Tahrir Şam'ın güvenlik ve istihbarat biriminin başına geçmişti. 37 yaşındaki Hattap'ın doğum yerinin, Şam'ın kuzeydoğusundaki Jayrud olduğu ifade edildi.

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