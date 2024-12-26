MHK devrediliyor! Hakemlik sistemi şirketleşme yöntemi ile yönetilecek

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sistemi şirketleşme yöntemi ile yönetileceğini bildirdi.

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK'nın şirketleşeceğini duyurdu.

Gündoğdu, Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sistemi şirketleşme yöntemi ile yönetileceğini bildirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan temsilcilerin olduğu bir danışma kurulu da oluşturulması planlanıyor.

Ferhat Gündoğdu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Göreve başladığımız ağustos ayının başlarında ilk yaptığımız toplantıda Kulüpler Birliği'nin bizden bir talebi olmuştu. MHK'nin şirketleşmesi ve yeniden yapılandırılması üzerine. Biz de buna sıcak baktığımızı ve raporlarımızı hazırlayacağımızı söz vermiştik. Önce İngiltere ve Almanya modelleri yerinde, İspanya ve Portekiz'deki uygulamaların da incelemelerini yaptık. Geldiğimiz noktada şirketleşme modelinin daha iyi olacağı yönündeki örneklerle karşılaştık ve bunu da TFF yönetimimize raporladık. Bugün de bunu Kulüpler Birliği'ne sunduk. Öncelikle bu yönetimi şirket adı altında yapmak için statü değişikliği gerekiyor ve en yakın süre sezon sonu olarak görülüyor. Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak, sistem onu ön görüyor. Bu geçiş sürecindeki dönüşüm sürecini bir kurulla kurguladık. Şu an MHK, hakemlik sistemini nasıl yönetiyorsa bu kurulun yönlendirmesiyle yönetiyor. Önümüzdeki hafta 3 Danışma Kurulu üyesi TFF'ye bildirilecek. TFF de 2 üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak. Artık kulüplerin belirlediği kişilerin, denetlediği ve yönettiği sisteme geçiliyor. Tek yönlü bir yönetim değil. İki taraflı hakemlik sistemi olacak. Daha şeffaf. Bugünkü toplantı o yüzden çok önemliydi. Kulüpler Birliği de çok sıcak yaklaştı. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalar başlayacak. Önümüzdeki 4.5 aylık dönemde bu fırsatı değerlendirmiş olacağız ve geçiş süreciyle ilgili zaman kalacağız. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olsun. Yabancı VAR konusu görüşülmedi ama o da dahil her türlü kararın Danışma Kurulu'nun yetkisinde olacağı kulüplere iletildi."