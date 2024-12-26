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Okan Buruk'tan Victor Osimhen cevabı: Gidiyor mu?

Okan Buruk'tan Victor Osimhen cevabı: Gidiyor mu?

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Osimhen ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Devre arası ile ilgili herhangi bir düşüncesi yok. Kendisi bunu hep teyit ediyor. Bu süreçte de oyuncunun üstüne gitmemek, bu konuyu gündeme getirmek de doğru değil" dedi.

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Süper Lig'e verilen arayı taktik ve teknik analizlerle geçiren Okan Buruk, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya 8 puanlık bir fark attı. Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı, sezonun ilk bölümünü değerlendirdi.

"OSİMHEN'İ İSTERİM"

Osimhen'in bonservisi alınsın isterim, teknik direktör olarak da taraftar olarak da çok isterim. Oyuncu bir kere bizde kiralık. Sezon sonuna kadar bizimle. Onun isteği de bizimle olmak. Devre arası ile ilgili herhangi bir düşüncesi yok. Kendisi bunu hep teyit ediyor. Bu süreçte de oyuncunun üstüne gitmemek, bu konuyu gündeme getirmek de doğru değil. Ekonomik açıdan da doğru değil. Sezonun devamında siz Galatasaray Kulübü olarak siz bir karar verebilirsiniz, oyuncu karar verebilir. Konuşmak için çok erken. Sezonun devamında girişimleri gösterilebilir. Bu süreci bence net olarak görmek, oyuncunun kafasını rahat bırakmak gerekiyor. Biz almak istiyoruz bir kere. Başkanımız ve yöneticilerimiz de bunu söyledi. Biz hep almak isteriz. Sezon giderken oyuncunun kafasını karıştırmamak en doğrusu.

ZIYECH AÇIKLAMASI

Hakim Ziyech ile konuştuk. Rakipleri Yunus, Barış, Sallai formda. Aldığı süreden mutsuz olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle, transfer dönemi açıldıktan sonra Hakim Ziyech başka takımlarla görüşecek.

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