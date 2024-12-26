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Çorum'da kayıp kişinin evine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Çorum'da kayıp kişinin evine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Çorum'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ahmet Selim Vural'ın evine giren ekipler, Vural'ı kafası parçalanmış halde ölü olarak buldu. Vural'ın birlikte yaşadığı köpeği barınağa götürüldü.

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Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'taki evinde köpeğiyle yaşayan Ahmet Selim Vural'dan bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ekiplerince Vural'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bir yakını ile ikamete giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Vural'ı kafası parçalanmış halde ölü olarak buldu.

Vural'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde bulunan Vural'a ait köpek ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

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