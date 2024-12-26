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Lösemiyle mücadele eden Esma Esad'ın yaşama şansı yüzde 50

Lösemiyle mücadele eden Esma Esad'ın yaşama şansı yüzde 50

Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, lösemi tedavisi ve boşanma iddialarıyla gündemde. İngiliz basınında yer alan bir haberde, Mayıs ayında teşhis konulan ve tedavi gören Esad’ın yeniden lösemiye yakalandığı belirtildi. Habere göre doktorlar, hastalığı ağır geçiren Esad’ın yaşama şansının yüzde 50 olduğunu açıkladı.

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Suriye’nin eski lideri Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, sağlık sorunları ve boşanma iddialarıyla gündemde yer aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mayıs ayında lösemi teşhisi konulan Esma Esad’ın hastalığı yeniden nüksetti. Doktorların değerlendirmesine göre, tedavi sürecinde zorluklar yaşayan Esma Esad’ın iyileşme şansının yüzde 50 olduğu ifade edildi. Haberde yer alan başka bir kaynak, Esma Esad’ın sağlık durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Esma Esad’ın Moskova’da tedavi gördüğü ve rejimin devrilmesinden sonra burada yaşamını sürdürdüğü öne sürüldü. Daha önce 2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan Esma Esad, 2019 yılında bu hastalığı yendiğini açıklamıştı.

BOŞANMA İDDİALARI

Esma Esad’ın Moskova’daki yaşamından memnun olmadığı ve Londra’ya taşınmak amacıyla boşanma talebinde bulunduğu iddia edildi. Ayrıca, Rusya’da mahkemeye başvurarak Moskova’dan ayrılmak için özel izin talep ettiği ileri sürüldü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Londra doğumlu olan ve İngiltere-Suriye çifte vatandaşlığı bulunan Esma Esad, 2000 yılında Beşar Esad ile evlenerek Suriye’ye taşınmıştı.

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