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Sancaktepe'de trafik polisine saldıran 4 şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de trafik polisine saldıran 4 şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de "dur" ihtarına uymadıkları trafik polisine saldıran motosikletli kurye ve ailesinden 3 kişi gözaltına alındı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 24 Aralık'ta Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kasksız şekilde 34 KAJ 475 plakalı motosikleti kullanan kuryeye "dur" ihtarında bulundu.

Ekipler, durmaması üzerine takip ettikleri kuryeyi, Boğaziçi Caddesi Manyas Sokak'taki bir sitenin girişinde motosikletten inerek kaçmaya çalışırken yakaladı.

Kurye Eren G. ile olay yerine gelen babası Etem G, kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G. trafik polisine sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Olay yerine gelen takviye polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına alarak Sarıgazi Polis Merkezi'ne götürdü.

Yapılan sorgulamada, bu motosikletle birlikte anne Gülhan G'nin üzerine kayıtlı olan toplam 4 motosikletle ilgili bu yıl içinde Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerindeki polis uygulamalarından kaçtıkları gerekçesiyle 52 kez para cezası uygulandığı belirlendi.

Şüpheli 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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